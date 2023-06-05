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12:31 05.06.2023

Росіяни переводять політв'язнів із Криму до таємного СІЗО на Чонгарі - омбудсмен

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Росіяни переводять політв'язнів із Криму до таємного СІЗО на Чонгарі - омбудсмен

Російські окупанти відкрили неофіційний слідчий ізолятор у селі Чонгар Херсонської області, куди переводять частину політв'язнів із Криму, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"У селі Чонгар Генічеського району Херсонської області російські загарбники відкрили неофіційний слідчий ізолятор. За інформацією Кримської правозахисної групи, туди переводять частину політв’язнів із Криму. Як зазначається, туди вже перевели частину політичних вʼязнів, яких утримували у СІЗО №2 Сімферополя. Також там тримають людей, яких затримали з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях", - написав він у своєму телеграм-каналі в понеділок.

За словами омбудсмена, зокрема, в новому СІЗО - близько 10 затриманих за підозрою в участі в кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана, а загалом наразі 181 особу незаконно утримують у Криму і в Росії.

Лубінець наголосив, що таке утримання осіб є незаконним.

"Це порушення прав і свобод людини зі сторони окупаційної адміністрації. Всі незаконно ув'язнені, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення, мають бути звільнені", - додав він.

Теги: #сізо #крим

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