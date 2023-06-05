Події

10:34 05.06.2023

СБУ знешкодила групу ворожих агентів, які шпигували за "центрами прийняття рішень"

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Служба безпеки України затримала трьох агентів РФ, які збирали розвіддані про озброєння та особовий склад Сил оборони в центральній і південній частинах України.

"Служба безпеки провела масштабну спецоперацію в декількох областях України. У результаті комплексних заходів затримано трьох учасників агентурної мережі ФСБ і встановлено особу їх російського "куратора", - йдеться в повідомленні української спецслужби в понеділок.

Як зазначають у СБУ, за завданням спецслужби РФ зловмисники шпигували за так званими центрами ухвалення рішень, зокрема, збирали розвіддані щодо локацій, озброєнь і особового складу Сил оборони в центральній і південній частинах України.

"За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до $550 на власні картки. Сума залежала від терміновості та якості виконаної "роботи", - зазначено в повідомленні.

Зокрема, за інформацією спецслужби, на Вінниччині затримано місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії. "Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів і прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель", - уточнюється в повідомленні.

У Дніпропетровській області, згідно з повідомленням, викрито агента ФСБ із позивним "Гром": він малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу та визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті. "Для збору розвідінформації він діяв "за легендою" безробітного. Зокрема, періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів", - інформують у спецслужбі.

Також, зазначається в повідомленні, в Одесі затримано учасника російської агентурної мережі, який розвідував паролі для пересування територією міста в комендантську годину та для проїзду блокпостів. "Щоб отримати ці відомості, він намагався "в темну" використовувати своїх знайомих серед українських військових і правоохоронців", - уточнюють у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Теги: #сбу #агенти_рф

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