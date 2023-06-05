Сунак намагатиметься переконати Байдена підтримати Воллеса як нового генсека НАТО - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час переговорів із президентом США Джозефом Байденом спробує переконати його підтримати кандидатуру міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса на посаду нового генерального секретаря НАТО, повідомляє британське видання The Sun.

"Кампанія, спрямована на те, щоб міністр оборони Бен Воллес став наступним главою західного альянсу, активізується на переговорах прем'єр-міністра з президентом США", - пише видання.

Переговори мають відбутися під час візиту Сунака до Вашингтона цього тижня.

Воллес може стати першим британським генсеком НАТО за два десятиліття.

Термін повноважень нинішнього глави альянсу Єнса Столтенберга закінчується наприкінці вересня.