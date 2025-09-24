Голова МАГАТЕ Гроссі оголосив про свою кандидатуру на посаду генсека ООН - ЗМІ

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі підтвердив, що є кандидатом на посаду наступника генерального секретаря Антоніу Гутерріша в Організації Об’єднаних Націй, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, Гроссі має намір залишитися головою МАГАТЕ, одночасно балотуючись на головну посаду в ООН, яку прагне очолити у 2027 році і шукає підтримки з боку США та їхніх союзників.

“Стратегія Гроссі залежить від сильної підтримки адміністрації Трампа та її союзників, але йому також потрібно переконати країни, налаштовані на реформи, що він може досягти значущих змін, таких як обмеження права вето постійних членів Ради Безпеки”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що його кандидатуру вже підтримує президент Аргентини Хав’єр Мілей та міністр енергетики США Кріс Райт. Гроссі також обговорював свою кандидатуру з дипломатами Європейського Союзу, Індії, Японії, Нігерії та Пакистану.

“Хоча США та їхні союзники публічно хвалять роботу Гроссі у Відні, деякі стурбовані тим, що його заявка на членство в ООН ризикує ще більше відволікти його від керівництва МАГАТЕ в критичний період змін”, - пише видання.