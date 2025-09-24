Інтерфакс-Україна
Події
18:02 24.09.2025

Голова МАГАТЕ Гроссі оголосив про свою кандидатуру на посаду генсека ООН - ЗМІ

1 хв читати
Голова МАГАТЕ Гроссі оголосив про свою кандидатуру на посаду генсека ООН - ЗМІ

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі підтвердив, що є кандидатом на посаду наступника генерального секретаря Антоніу Гутерріша в Організації Об’єднаних Націй, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, Гроссі має намір залишитися головою МАГАТЕ, одночасно балотуючись на головну посаду в ООН, яку прагне очолити у 2027 році і шукає підтримки з боку США та їхніх союзників.

“Стратегія Гроссі залежить від сильної підтримки адміністрації Трампа та її союзників, але йому також потрібно переконати країни, налаштовані на реформи, що він може досягти значущих змін, таких як обмеження права вето постійних членів Ради Безпеки”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що його кандидатуру вже підтримує президент Аргентини Хав’єр Мілей та міністр енергетики США Кріс Райт. Гроссі також обговорював свою кандидатуру з дипломатами Європейського Союзу, Індії, Японії, Нігерії та Пакистану.

“Хоча США та їхні союзники публічно хвалять роботу Гроссі у Відні, деякі стурбовані тим, що його заявка на членство в ООН ризикує ще більше відволікти його від керівництва МАГАТЕ в критичний період змін”, - пише видання.

Теги: #оон #кандидатура #гроссі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:00 24.09.2025
Макрон на Генасамблеї ООН: Уся Європа стикається з дестабілізацією з боку РФ

Макрон на Генасамблеї ООН: Уся Європа стикається з дестабілізацією з боку РФ

19:12 23.09.2025
Трамп впевнений, що його промова перед Генасамблеєю ООН була "тепло сприйнята"

Трамп впевнений, що його промова перед Генасамблеєю ООН була "тепло сприйнята"

18:58 23.09.2025
Трамп критикує ООН за пасивність у врегулюванні конфліктів у світі

Трамп критикує ООН за пасивність у врегулюванні конфліктів у світі

16:43 23.09.2025
Трамп на Генасамблеї розкритикує ООН за бездіяльність щодо війни в Україні - Рубіо

Трамп на Генасамблеї розкритикує ООН за бездіяльність щодо війни в Україні - Рубіо

18:45 10.09.2025
Гендиректор МАГАТЕ стурбований військовими діями поблизу РАЕС і ХАЕС

Гендиректор МАГАТЕ стурбований військовими діями поблизу РАЕС і ХАЕС

09:10 09.09.2025
МАГАТЕ фіксує порушення шести з семи ключових принципів ядерної безпеки на ЗАЕС

МАГАТЕ фіксує порушення шести з семи ключових принципів ядерної безпеки на ЗАЕС

15:53 28.07.2025
Комісія з добору членів НКРЕКП внесла на розгляд Кабміну 4 претендентів

Комісія з добору членів НКРЕКП внесла на розгляд Кабміну 4 претендентів

17:40 15.07.2025
Перша заступниця міністра соцполітики Марчак ухилилася від відповіді щодо кандидування на посаду міністра

Перша заступниця міністра соцполітики Марчак ухилилася від відповіді щодо кандидування на посаду міністра

20:56 14.07.2025
Зеленський планує запропонувати кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

Зеленський планує запропонувати кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

18:10 14.07.2025
Свириденко незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур членів уряду

Свириденко незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур членів уряду

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

Росія продовжує обстріли через слабкість міжнародних інституцій – Зеленський

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, ще десять постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини

Потрібні державні програми стимулювання впровадження BIM-технологій - Архітектурна палата НСАУ

ПАР готова прийняти зустріч на рівні лідерів

Зеленський зустрівся з королем Іспанії

Лубінець: Україні вдалося повернути понад 1,6 тис. дітей, утримуваних РФ

Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

Президент Чехії: У світлі російської агресії проти України Радбез ООН не виконує своєї мети

У Києві планують реконструювати транспортний вузол біля Південного мосту

Київ отримав допомогу від партнерів із Бельгії та Франції для облаштування укриттів

У Лондоні створено Міжнародний фонд для відновлення українських медіа IFRUM

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА