09:10 09.09.2025

МАГАТЕ фіксує порушення шести з семи ключових принципів ядерної безпеки на ЗАЕС

Шість із семи ключових принципів ядерної безпеки порушені на Запорізькій атомній електростанції, залишається тільки одна працездатна лінія поза майданчиком, і це створює серйозні ризики для безпеки, повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради керуючих у Відні.

"Лише одна лінія електропередач поза майданчиком залишається працездатною, що створює серйозні ризики для безпеки", – зазначив він.

За його словами, всі шість реакторів перебувають у холодному зупині, і жоден з них не може бути безпечно запущений за поточних умов: "Рівень охолоджувального ставка знизився до 13,4 м, наближаючись до порога 12,0 м, нижче якого системи охолодження виходять із ладу".

Гроссі додав, що заходи ізоляції впускного каналу забезпечують короткострокове полегшення, але потрібне довгострокове рішення, наприклад, будівництво насосної станції.

"Постійні воєнні дії, зокрема атаки дуже близько до майданчика ЗАЕС, викликають серйозне занепокоєння, додаючи стресу та ризику", - зазначив Гроссі.

 

