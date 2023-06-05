Події

08:49 05.06.2023

Росіяни атакували поблизу селищ Новоселівського та Білогорівки Луганської області

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Росіяни атакували поблизу селищ Новоселівського та Білогорівки Луганської області

У бік Новоселівського та Білогорівки атакував ворог, а у Рубіжному примусово паспортизують стихійних торговців, повідомляє голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор у понеділок уранці.

"Зазвичай росіяни наприкінці тижня зменшують наступальну активність, але не цього разу. Працювала і їхня піхота, і артилерія. Атакував ворог в районах Новоселівського та Білогорівки. Намагання окупантів зупинені вогневим ураженням – вони не можуть розвинути власний успіх. Крім цих сіл, під обстрілами з боку противника опинилися Невське та Макіївка. Авіаудар знов завдано по Сергіївці", - написав Лисогор у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за даними глави ОВА, "бюджетники-колаборанти в Сєвєродонецьку з початку року не отримують зарплату", а в Рубіжному росіяни взялися за паспортизацію стихійних торговців. Погрожують, що без цього документа не дозволять працювати.

"Аналогічний тиск здійснюється і на фізичних осіб підприємців. Їм необхідно до 30 червня зробити перереєстрацію ФОП (фізична особа підприємець - ІФ - У). Для цього, звичайно ж, потрібно мати паспорт РФ", - зазначає Лисогор.

За його словами, окупанти стверджують, що вищеназвані терміни проходження процедури визначені федеральним законом і продовжені не будуть.

 

 

 

Теги: #обстріли #луганська

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