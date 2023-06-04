Події

20:32 04.06.2023

Ми маємо закрити будь-які напрямки обходу Росією міжнародних санкцій

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Ми маємо закрити будь-які напрямки обходу Росією міжнародних санкцій

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність закрити всі можливості обходу санкцій.

"Сьогодні провів спеціальну нараду з приводу санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, Уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції, і хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії... Без яких Росія не змогла б виробляти засоби терору, зокрема ракети", - сказав він у відеозверненні в неділю.

На жаль, зазначив Зеленський, "державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими".

"Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни використовуються Росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки - разом із партнерами! - щоб не було в російських ракетах, у російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки - будуть", - сказав він.

 

 

Теги: #санкції #відеозвернення #зеленський

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