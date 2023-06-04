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19:33 04.06.2023

Столтенберг укотре закликав Туреччину ратифікувати вступ Швеції в НАТО

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Столтенберг укотре закликав Туреччину ратифікувати вступ Швеції в НАТО

Швеція виконала всі умови для вступу в НАТО, і тому Анкарі слід зняти заперечення проти такого розширення альянсу, заявив у неділю генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Швеція виконала всі свої зобов'язання", - заявив він після переговорів в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Слова Столтенберга наводять європейські ЗМІ.

Генсек заявив, що хотів би побачити завершення ратифікації вступу Швеції до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. Крім того, він повідомив про створення "постійного механізму" НАТО і Туреччини для обговорення шведської кандидатури. Найближче засідання в рамках цього механізму заплановано на 12 червня.

Туреччина поки що блокує вступ Швеції в альянс. Основні претензії Анкари стосуються позиції Стокгольма щодо курдських угруповань, які турецька сторона вважає терористичними. Анкара домагається більш жорстких дій від шведської влади проти таких угруповань та їхніх членів.

Окрім Туреччини не ратифікувала вступ Швеції в НАТО тільки Угорщина.

 

 

Теги: #нато #членство #туреччина #швеція

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