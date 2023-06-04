Окупанти обстріляли смт Зноб-Новгородське та два прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли смт Зноб-Новгородське Шосткинського району, село Бруски Конотопського району Сумської області, а також село Карповичі Новгород-Сіверського району Чернігівської області вранці й удень у неділю, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"З 07:00 до 07:20 зафіксовано 15 приходів, імовірно, мінометом 120 мм, у районі н.п. Карповичі... З 11:00 до 12:05 зафіксовано 28 приходів, імовірно, від ствольної артилерії, по н.п. Зноб-Новрогодське.... З 14:10 до 14:20 зафіксовано 3 постріли, ймовірно, зі 120-мм міномету, в районі н.п. Бруски... З 15:10 до 15:30 зафіксовано 6 приходів, ймовірно, зі 120-мм міномету, в районі н.п. Бруски", - ідеться в повідомленні.

У всіх випадках інформації про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

Усі три населені пункти розташовані на відстані 1-3 км від державного кордону з РФ (Брянська та Курська області).