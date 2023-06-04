Події

14:40 04.06.2023

Втрати ЗСУ в Бахмуті в 7,5 раза менші за російські - Данілов

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Втрати ЗСУ в Бахмуті в 7,5 раза менші за російські - Данілов

Втрати Збройних сил України в Бахмуті були в 7,5 раза меншими, ніж у росіян, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинули 22 816 росіян. Наші втрати були в 7,5 раза меншими. Ми не маємо права здавати наші міста", - заявив секретар РНБО в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Як повідомлялося, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація на Східному напрямку фронту погіршується, ворог посилив свої угруповання штурмовими загонами "Шторм Z". Але попри це на окремих ділянках є просування сил оборони України.

 

Теги: #рнбо #втрати #бахмут #данілов

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