Ситуація на Східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування українських сил - Сирський

Ситуація на Східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування Сил оборони України, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ворог, посиливши свої угруповання штурмовими загонами "Шторм Z", що складаються з ув'язнених, підготовлених для штурмових дій у спеціальних таборах, перейшов до ведення наступальних дій у районах Максютівки, Новоселівського, Куземівки, Макіївки, Білогорівки, Спірного, намагаючись розвинути наступ. Бої в цих районах тривають майже цілодобово", - наводить слова Сирського Military Media Center.

Зазначається, що черговий візит командувача Сухопутних військ ЗСУ Сирського відбувся саме в тих частинах, які тримають оборону на найбільш напружених ділянках фронту.

"Під час живого спілкування з командирами підрозділів ми розробили та реалізуємо нові підходи та бачення якнайшвидшого успіху на окремих ділянках фронту. Кожні такі дії потребують ретельного планування, кропіткої підготовки військовослужбовців для їхнього практичного виконання, тобто узгоджених дій штабів і підрозділів для успішного виконання бойових завдань", - наголосив Сирський.

Він відзначив роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, а й успішно контратакував і на його "плечах" просунувся вперед на 400 метрів.

"Інший приклад, це успішні дії військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади, які щоденно, крок за кроком, грамотними тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу", - сказав генерал-полковник.