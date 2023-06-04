Міністри оборони України та Японії провели першу зустріч

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Японії Ясуказу Хамада провели зустріч на полях міжнародної конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

"У мене була чудова розмова з моїм колегою Ясуказу Хамада. Японія підтримує Україну в її боротьбі за свободу та демократію. Наша дружба та співпраця сприятимуть глобальному миру та стабільності. Це була наша перша зустріч, і я з нетерпінням чекаю продовження нашого діалогу", - написав Резніков у Twitter.

Резніков також запросив японського колегу відвідати Україну.

Раніше Резніков повідомив про візит до Сінгапуру на міжнародну конференцію "Діалог Шангрі-Ла", найбільший в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) безпековий форум. Захід 2023 року відбувається в Сінгапурі 2-4 червня.