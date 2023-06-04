Росіяни за минулу ніч 9 разів обстріляли громади Сумської області, зафіксовано 54 вибухи - ОВА

Російські війська минулої ночі та вранці обстріляли п'ять громад Сумської області, зафіксовано 54 вибухи, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Вночі та вранці ворог здійснив 9 вибухів, зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Шосткинська, Свеська, Середино-Будська, Юнаківська громади", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА в телеграм-каналі в неділю.

Як уточнюється, "Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл - 6 вибухів. Також був обстріл БПЛА типу "Шахед" (1 вибух), унаслідок чого пошкоджень зазнали будівля агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі".

У Свеській громаді росіяни скинули 1 міну, у Миколаївській "був обстріл ударними БПЛА типу "Шахед" (4 вибухи), внаслідок чого пошкоджено нежитлові приміщення. Також був обстріл громади з РСЗВ - 13 вибухів". У Шосткинській громаді здійснено обстріл ударними БПЛА типу "Шахед" (3 вибухи), внаслідок чого пошкоджено територію міського парку.

"Краснопільська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС - 20 вибухів). Юнаківська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади. Також один із "Шахедів" був збитий нашою ППО", - інформує Сумська ОВА.