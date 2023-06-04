4 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 466 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 466 RUSSIAN AGRESSION

4 червня у світі відзначають Міжнародний день невинних дітей - жертв агресії, Всесвітній день боротьби з карієсом.

Ще сьогодні Міжнародний день людей, які подолали рак, Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля, Всесвітній день боротьби зі шкідниками, Міжнародний день спойлерів.

В Україні - День пам'яті дітей, загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, День працівників водного господарства, День меліораторів, День працівників місцевої промисловості і День Господарських Судів.

У Казахстані - День державних символів, в Естонії - День прапора, у Фінляндії - День стяга оборонних сил, у Молдові - День банківського працівника, в Ісландії - День моряків, у Литві - День батька, День бабусь і дідусів, прабабусь і прадідусів у Нідерландах. У Бразилії - День інженера-геодезиста.

4 червня 1800 року, 223 роки тому, завершилося будівництво Білого дому у Вашингтоні.

Черкаси та окупований Сімферополь - День міста.

Православна церква святкує Трійцю.

День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

1 червня 2021 року Верховна Рада України проголосувала за проєкт постанови "Про вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Пам'ятну дату відзначають щорічно 4 червня.

За офіційними даними з 2014 року через російську збройну агресію на території Донецької та Луганської областей загинуло понад 240 дітей, 56 - пропали безвісти, а поранення дістали від 167 до 500 неповнолітніх. За неофіційними - утричі більше. Однак злочинна війна Росії проти України ще не закінчена і скільки дітей ще може постраждати від неї невідомо.

Побудовано Білий дім у Вашингтоні

Офіційна резиденція президента США розташована в самому центрі Вашингтона - на Пенсильванія-авеню, 1600. Будівля була зведена за проєктом архітектора Джеймса Гобена, а ділянку для будівництва обирав сам Джордж Вашингтон - перший президент США.

4 червня 1800 року будівельні роботи було завершено, і першими господарями Білого дому стали президент США Джон Адамс і його дружина Абігайль. Традиційна назва закріпилася за резиденцією майже відразу ж. Облицьована білим вірджинським пісковиком, будівля сильно вирізнялася з-поміж навколишніх будинків, зведених із червоного граніту. У 1902 році президент Теодор Рузвельт оголосив "Білий Дім" офіційною назвою президентської резиденції.

Ще цього дня:

1921 - У Франції вперше представлені парфуми "Chanel № 5";

1946 - Хуан Перон став президентом Аргентини;

1954 - Прем'єр-міністри Франції та В'єтнаму Жозеф Ланьє і Буу Лок підписали в Парижі договір про повну незалежність В'єтнаму;

2014 - Офіційна дата заснування двадцять п'ятого окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь"

Церковне свято

Одне з головних християнських свят - День Святої Трійці - відзначається на 50-й день після Великодня. У православ'ї воно належить до двунадесятих свят і прославляє Пресвяту Трійцю. А П'ятидесятницею воно називається тому, що зішестя Святого Духа на Апостолів сталося в п'ятдесятий день після Воскресіння Христового.

У це свято в церквах одразу після Божественної літургії, звершується вечірня на спомин зішестя на святих апостолів Духа Утішителя. Під час цього богослужіння читаються уклінні молитви, про дарування і нам Духа Святого, Духа премудрості, Духа розуму і страху Божого.

Православні християни цього дня прикрашають будинки і храми зеленими гілочками, квітами.

Звичай цей походить ще від Старозавітної Церкви, коли будинки і синагоги прикрашалися зеленню в П'ятидесятницю на згадку про те, як біля Синайської гори все цвіло і зеленіло в день, коли Мойсей отримував скрижалі закону. Сіонська світлиця, де на апостолів зійшов Святий Дух, у той час, за загальним звичаєм, теж була прикрашена гілками дерев і квітами.

У свято Трійці згадують і явлення Аврааму Трійці в Мамврійській діброві, тож прикрашений зеленню храм нагадує і ту діброву. А ще квітучі гілки нагадують нам про те, що під дією благодаті Божої людські душі розквітають плодами чеснот.

Іменини: Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Тадей, Федір, Яків.