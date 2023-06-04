Події

01:27 04.06.2023

Окупанти обстріляли 4 громади Сумської області, є постраждалий

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Російські окупанти у суботу обстріляли 4 громади Сумської області, є постраждалий, повідомила прес-служба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів. Обстріли зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська громади. Є поранений і руйнація інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Юнацькій громаді ворог здійснив мінометний обстріл – 5 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів 1 цивільна особа отримала поранення та госпіталізована до лікарні.

У Великописарівській громаді здійснено артилерійський обстріл (САУ) – 12 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарську споруду та причіп до легкового автомобіля. Також росіяни били з мінометів – 10 вибухів.

У Краснопільській був мінометний обстріл (8 вибухів).

У Білопільській росіяни били з мінометів – 2 вибухи та АГС – 50 вибухів. 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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