Кличко і Камишін розпочали проведення перевірок укриттів у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розпочали проведення перевірок стану та доступності укриттів у Києві.

Як повідомив Кличко, першу перевірку було проведено в Оболонському районі столиці.

"Побачили і проблемні, і належно облаштовані укриття. Зрозуміло, що працювати є над чим. Поспілкувалися з людьми. Очільник району зафіксував адреси, на які потрібно звернути увагу насамперед. Було б добре, якби представники Київської міської військової адміністрації також були присутні на таких рейдах. Бо споруди цивільного захисту - це також зона їхньої відповідальності", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у столиці було створено комісію з ревізії укриттів, до складу якої увійшли представники мерії та профільні служби.

Він також повідомив, що спільно з Кличком особисто братиме участь у проведенні перевірок.