Події

21:06 03.06.2023

Кличко і Камишін розпочали проведення перевірок укриттів у Києві

1 хв читати
Кличко і Камишін розпочали проведення перевірок укриттів у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розпочали проведення перевірок стану та доступності укриттів у Києві.

Як повідомив Кличко, першу перевірку було проведено в Оболонському районі столиці.

"Побачили і проблемні, і належно облаштовані укриття. Зрозуміло, що працювати є над чим. Поспілкувалися з людьми. Очільник району зафіксував адреси, на які потрібно звернути увагу насамперед. Було б добре, якби представники Київської міської військової адміністрації також були присутні на таких рейдах. Бо споруди цивільного захисту - це також зона їхньої відповідальності", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у столиці було створено комісію з ревізії укриттів, до складу якої увійшли представники мерії та профільні служби.

Він також повідомив, що спільно з Кличком особисто братиме участь у проведенні перевірок.

 

 

 

Теги: #київ #укриття #перевірки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:46 03.06.2023
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт трьох чиновників, затриманих через недопуск громадян в укриття Києва, охоронець під вартою

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт трьох чиновників, затриманих через недопуск громадян в укриття Києва, охоронець під вартою

12:58 03.06.2023
У "Києві Цифровому" діє механізм зворотного зв'язку про стан укриттів

У "Києві Цифровому" діє механізм зворотного зв'язку про стан укриттів

11:31 03.06.2023
МВС: в Україні перевірили понад 4800 укриттів, із них 252 - зачинено

МВС: в Україні перевірили понад 4800 укриттів, із них 252 - зачинено

10:52 03.06.2023
У Києві буде створено комісію з ревізії укриттів

У Києві буде створено комісію з ревізії укриттів

21:12 02.06.2023
Зеленська відвідала відкриття найбільшої дитячої зони на Центральному вокзалі Києва

Зеленська відвідала відкриття найбільшої дитячої зони на Центральному вокзалі Києва

21:01 02.06.2023
Чотирьом особам повідомлено про підозру через недопуск громадян до укриття в Києві

Чотирьом особам повідомлено про підозру через недопуск громадян до укриття в Києві

20:49 02.06.2023
Правоохоронці розслідують факти неправомірних заволодінь бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві

Правоохоронці розслідують факти неправомірних заволодінь бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві

20:07 02.06.2023
Клименко: ДСНС і Нацполіція вже розпочали перевірки укриттів у всій країні

Клименко: ДСНС і Нацполіція вже розпочали перевірки укриттів у всій країні

18:02 02.06.2023
Зафіксовано часткові відключення е/е у трьох районах Києва через грозу - "ДТЕК"

Зафіксовано часткові відключення е/е у трьох районах Києва через грозу - "ДТЕК"

17:38 02.06.2023
За травень у Києві 92 тис. осіб скористалися метро як укриттям

За травень у Києві 92 тис. осіб скористалися метро як укриттям

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Бердянську прогриміло щонайменше вісім вибухів

Інспекції суден "зернового коридору", як і раніше, призупинені - СКЦ

Україна готова до контрнаступу - Зеленський

Зеленський готовий приїхати до Латинської Америки заради зустрічі з главами держав регіону

МЗС України про "мирний план" Індонезії: Між Україною і РФ немає спірних територій, щоб там проводити референдуми

ОСТАННЄ

Жителів Дніпропетровщини закликали перебувати в безпечних місцях до закінчення тривоги

Кабмін звільнив благодійну закупівлю дронів та їх складових від податку

У Бердянську прогриміло щонайменше вісім вибухів

Боррель обговорив потреби України в боєприпасах із главою Міноборони Південної Кореї

У Генічеську Херсонської області окупанти утримують українців із проукраїнською позицією, а в Скадовську облаштували госпіталь у дитсадку

ЗС України відбили всі ворожі атаки в Донецькій і Луганській областях

В окупованому Мелітополі повідомляють про вибухи в північній частині міста

СБУ затримала чинного чиновника Херсонської ОВА, який співпрацював із окупантами

Українські ракетні війська та артилерія на таврійському напрямку за добу знищили 41 одиницю військової техніки противника

Ситуація в Бахмуті умовно стабільна, "вагнерівці" ще не остаточно залишили місто - Маляр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА