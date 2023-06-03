Події

19:15 03.06.2023

В окупованому Мелітополі повідомляють про вибухи в північній частині міста

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В окупованому Мелітополі повідомляють про вибухи в північній частині міста

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Мешканці Мелітополя повідомляють про більш ніж 5 гучних вибухів, які добре чули в північній частині міста. З'ясовуємо подробиці", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Раніше в суботу повідомлялося також про вибухи на залізниці в Якимівському районі Запорізької області.

"Залізничні рейки поблизу села Долинське Якимівського району гучно зупинили роботу. Рашисти використовують нашу залізницю для перевезення особового складу і військової техніку на фронт. Мінус один шлях для русні", - повідомив Федоров.

 

 

 

 

Теги: #мелітополь #вибухи #федоров

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