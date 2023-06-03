Суд відправив під цілодобовий домашній арешт трьох чиновників, затриманих через недопуск громадян в укриття Києва, охоронець під вартою

За клопотанням Деснянської окружної прокуратури м. Києва суд призначив трьом посадовцям, затриманим через недопуск громадян до сховища, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, охоронцю медзакладу - у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Трьом службовим особам - першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їм інкримінують ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість", - ідеться в повідомленні, опублікованому в суботу.

Охоронцеві медичного закладу суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 КК України.

Санкція статті за службову недбалість передбачає покарання від 2 до 5 років позбавлення волі, за залишення у небезпеці, що призвело до смерті, - від 3 до 8 років ув'язнення.

Слідчі дії тривають. За їх результатами буде надано правову оцінку та діям службових осіб КМДА.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня російська армія випустила в напрямку Києва десять ракет "Іскандер". Унаслідок атаки загинули троє людей, серед них дитина. Це сталося в момент, коли вони намагалися потрапити в укриття поліклініки, але їм не відкрили.