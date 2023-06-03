Найближчими днями на всій території України без опадів, у понеділок короткочасні дощі в Карпатах

У неділю, 4 червня, в Україні не очікується опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, у західних областях - із переходом у південно-східний, 5-10 м/с, вночі на південному сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, у південній, південно-східній частинах України та на Закарпатті 9-14°; удень 17-22°, на півдні та Закарпатті до 25°.

У Києві в неділю, 4 червня, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, удень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 4 червня найвища температура вдень була 31,9° у 1901 р., найнижча - вночі 4,3° у 1933 р.

У понеділок, 5 червня, вдень на Закарпатті та в Карпатах подекуди короткочасні дощі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, у південній частині та на Закарпатті 8-13°, на узбережжі морів місцями 14-18°; удень температура 20-25°, на Закарпатті до 27°.

У Києві в понеділок, 5 червня, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°; удень 23-25°.