Події

10:43 03.06.2023

Петиція із закликом зробити окремий вагон для жінок і чоловіків у поїздах "Укрзалізниці" набрала 25 тис. голосів

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Петиція із закликом зробити окремий вагон для жінок і чоловіків у поїздах "Укрзалізниці" набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зробити окремий вагон для жінок і чоловіків у поїздах "Укрзалізниці" набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з даними на платформі на сайті уряду, петицію було подано 15 травня і станом на 3 червня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Просимо виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків у всіх потягах АТ "Укрзалізниця", які слідують маршрутом довше 6 годин", - ідеться в тексті петиції.

Заявник також пропонує у випадку відсутності місць у змішаних вагонах реалізувати квитки в окремі вагони для осіб обох статей, а для ідентифікації статі додати фільтр "стать" під час купівлі квитка.

Очікується, що реалізація такої ініціативи дасть змогу створити безпечні та психологічно комфортні умови для перевезення пасажирів.

Як повідомлялося, 23 травня в АТ "Укрзалізниця" заявили, що розглядають можливість запуску вагонів із жіночими купе.

Теги: #вагони #петиція #гендер

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