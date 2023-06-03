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04:30 03.06.2023

Кулеба у відповідь на заяви Орбана: переконайте Путіна вивести війська з України, і тоді не буде жодного контрнаступу

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Кулеба у відповідь на заяви Орбана: переконайте Путіна вивести війська з України, і тоді не буде жодного контрнаступу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо необхідності припинення вогню та початку переговорів з РФ до початку контрнаступу, запропонував йому переконати президента РФ Володимира Путіна вивести війська з української території.

“Україна більше, ніж будь-хто у світі, хоче якнайшвидшого відновлення світу в Україні, але світу справедливого, який передбачатиме, насамперед, відновлення територіальної цілісності України. Тому коли хтось починає говорити: “Не треба контрнаступу, давайте переговори” – так, якщо ви такі розумні, то ви й переконаєте Путіна вивести війська з України, і тоді не буде жодного контрнаступу”, - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання журналістів після брифінгу з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкном у Києві.

Кулеба закликав перестати "постійно підходити до вирішення проблем через призму того, що Україна має щось поступитися, щоб було рішення".

“Це збочена, хвора логіка, яка повністю провалилася з 2014 до 2022 рр. Бажаєте допомогти? Використовуйте свої зв'язки, контакти та переконайте Путіна вийти з України”, - заявив міністр.

Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю угорському державному радіо виступив за припинення вогню та закликав розпочати переговори з Москвою. Також він заявив, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром у ЄС, який виступає за мир.

Теги: #україна #орбан #відповідь #кулеба

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