Минулої доби окупанти 30 разів обстріляли прикордоння Сумської області, є постраждалі та руйнування – ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів Сумської області, на прикордонних територіях пролунав 181 вибух, під вогнем опинилися Юнаківська, Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописаревська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади, э постраждалі й руйнування цивільної інфраструктури, повідомляється у телеграм-каналі ОВА у п'ятницю.

Зокрема Юнаківську громаду росіяни обстріляли з мінометів – 6 вибухів.

Хотинська громада постраждала від 2-х мінометних обстрілів, пролунало 12 вибухів. Внаслідок атаки загинула людина, крім того, пошкоджено приватне домоволодіння та лінія електропередач.

У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли – 11 вибухів, а також 30 вибухів із АГС.

По території Краснопільської громади росіяни били з артилерії (САУ) – 25 вибухів, мінометів – 8 вибухів та АГС – 30 вибухів. Внаслідок обстрілу з АГС сталося загоряння трави біля місцевого цвинтаря.

У Миропільській громаді було здійснено мінометний обстріл – 3 вибухи.

Великописарівська громада зазнала ворожого обстрілу, зафіксовано: 3 вибухи з мінометів, 16 вибухів із САУ. Повідомляється, що в результаті одного з обстрілів, скоєного з САУ, пошкоджено 3 будинки цивільної інфраструктури, 3 авто, скутер та металевий паркан, а також аптека, адмінбудівля, 2 приватні домоволодіння та багатоповерховий житловий будинок. Один місцевий житель отримав поранення.

Також росіяни били із РСЗВ – 14 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватні домоволодіння.

Зноб-Новгородська громада постраждала від мінометного обстрілу – 22 вибухи.

Середино-Будську громаду ворог обстріляв з міномету, пролунало 4 вибухи. Внаслідок чого пожежею пошкоджено житловий будинок та нежитлове приміщення. Також зафіксовано артилерійський обстріл із САУ - 1 вибух, внаслідок атаки пошкоджено зерновий елеватор.

Крім того, росіяни на територію громади скинули вибуховий пристрій типу ВОГ з БпЛА.

Також обласна військова адміністрація повідомила про ліквідацію пожежі в Шосткінському районі, яка виникла через ворожий обстріл. Швидше за все, мається на увазі Середино-Будська громада району.