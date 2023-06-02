На Херсонщині двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмета – ОВА

У селі Загорянівка Білозерського району (Херсонська обл.) двоє дітей отримали поранення внаслідок вибуху невідомого предмета на дитячому майданчику, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. Менший, 10-річний, отримав поранення живота. Трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопчики", - написав він у Телеграмі.

Повідомляється, що дітей у тяжкому стані доправили до лікарні, де їм надають усю необхідну допомогу.Інформують, що старшу дитину оперують.

"Вчергове закликаю батьків бути пильними. Дивіться, де граються ваші діти. Не торкайтеся невідомих предметів", - наголосив Прокудін.