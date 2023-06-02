Окупанти завдали удару по Ківшарівці, двоє людей загинули, ще четверо поранені, зокрема 3-річна дитина

Російські окупаційні війська в п'ятницю завдали удару двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка Куп'янського району Харківської області, є жертви та постраждалі серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Пошкоджено житловий будинок. На жаль, двоє людей загинули - чоловік похилого віку та жінка. Крім того, отримали поранення три жінки та 3-річний хлопчик. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.