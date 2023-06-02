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19:33 02.06.2023

Італійська la Repubblica розповіла про плани відновлення України та роль "Метінвесту" і "ДТЕК" у цьому процесі

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Італійська la Repubblica розповіла про плани відновлення України та роль "Метінвесту" і "ДТЕК" у цьому процесі

Провідна італійська газета la Repubblica присвятила передовицю відновленню України та участі гірничо-металургійної групи "Метінвест" та енергохолдингу "ДТЕК" у цьому процесі.

Згідно з публікацією, влада України і дві найбільші промислові групи країни вже працюють над проєктами з відновлення держави після війни. Реалізація цих проєктів потребуватиме внеску тисяч іноземних компаній, зокрема італійських.

"Першим, хто застрибнув у вагон реконструкції України, був Олаф Шольц, канцлер Німеччини, який 25 жовтня 2022 року заговорив про "план Маршалла ХХІ століття". Але, звісно, французи та італійці також захочуть бути частиною процесу, оскільки це може бути дуже важливою можливістю для сотень європейських компаній", - констатують у матеріалі.

Крім того, наведено слова міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні на двосторонній конференції з питань відбудови України в Палаццо-деї-Консерваторі в Римі: "Італія хоче взяти участь у відбудові, щоб не лише висловити солідарність і підтримку Україні з військової позиції, а й у відновленні країни".

Водночас констатується, що план відновлення України дотепер залишається на папері, але він потенційно мобілізує величезні ресурси: за оцінкою Світового банку, від $411 млрд до $1 трлн - від моменту укладення мирної угоди, що наразі все ще здається далекою перспективою.

Водночас українська влада і великі промислові групи вже працюють над ідеєю відновлення. Газета зазначає, що два конгломерати, які беруть активну участь у цій дослідницькій роботі, - це металургійна група "Метінвест" та енергетичний гігант "ДТЕК", який зумів забезпечити країну електроенергією і не дати мільйонам людей замерзнути взимку. Керівники цих промислових груп, Юрій Риженков і Максим Тімченко, поставили перед собою амбітну мету: відновити в південно-східних регіонах України роботу підприємств, які захопили росіяни після місяців кровопролитних боїв.

За даними видання, Риженков і Тімченко адаптують свої компанії до виробничої та іншої діяльності, відмінної від їхнього основного бізнесу саме для того, щоб підготуватися до початку реконструкції. Паралельно вони розвивають відносини і зв'язки із західними партнерами та компаніями, які зацікавлені взяти участь у великому плані відновлення.

"Метінвест" працює з містами, які найбільше потребують допомоги, особливо з Маріуполем, де розробляють план реконструкції міста, на який компанія вже виділила EUR1,5 млн. Мета - перепланувати місто за рекомендаціями досвідчених міжнародних експертів. Місто не буде колишнім, воно має змінитися, цілком очевидно, що ми не відбудуємо величезний металургійний завод таким, яким він був до війни, але ми будемо там, ми побудуємо нові металургійні заводи, які вироблятимуть "зелену" сталь", - навдить слова Риженкова газета.

За даними Світового банку, за рік війни збитки на території України становлять $135 млрд, зокрема житлового сектору (38%), транспорту (26%), енергетики (8%), торгівлі та промисловості (8%) і сільського господарства (6%). Невідкладні заходи коштуватимуть $14 млрд.

"Ситуація з інфраструктурою виглядає стабілізованою, залізниця працює, електроенергія надходить. Це правда, що багато мостів зруйновані, особливо в південно-східній частині країни, але "Метінвест" може постачати сталь для відновлення мостів, як ми це зробили з мостом Сан-Джорджо в Генуї. Щодо залізниці: оскільки деякі її ділянки пошкоджені, а "Азовсталь" поки що не може постачати рейки, якими вона традиційно забезпечувала "Укрзалізницю" до вторгнення, ми розглядаємо можливість залучення сторонніх постачальників і паралельно - нових підприємств, які могли б виробляти потрібний матеріал для відновлення залізниці", - пояснив Риженков.

Відновити потужності з виробництва електроенергії буде складніше, і доведеться встановлювати нові потужності, які живлять поновлювані джерела енергії.

"Україна має гарну топографію для інвестицій у відновлювану енергетику: сонячну, вітрову, а також для кращого зберігання. Ми маємо переконатися, що екосистеми поліпшуються не тільки для "зеленої" енергетики та України, а й для того щоб розпочати експортувати цю "зелену" енергію до Європи. Ми вважаємо, що Італія може взяти участь у цьому відновленні", - зазначив Тімченко.

Територія, де проєкти з відновлення найбільш просунуті, - це Маріуполь. Мер міста Вадим Бойченко разом із очільником Донецької області Павлом Кириленком, Світовим банком і "Метінвестом" розробили детальний план відродження Маріуполя - Mariupol Reborn, який вони хотіли б розпочати в липні 2024 року в разі деокупації міста.

За активної участі громадян місто має заселитися знову, 200 000 переселенців мають повернутися до 2030 року, а до 2040 року в повністю оновленому місті мають проживати 600-700 тисяч жителів.

Окрім реконструкції 2 275 зруйнованих багатоквартирних будинків, 38 895 приватних будинків, 63 шкіл і 15 лікарень, план передбачає будівництво медичного кампусу, центру державного управління, нового аеропорту, університетського центру та зернового терміналу.

Щоб полегшити і прискорити роботу, "Метінвест-СМЦ" розробив проєкт "Сталева мрія", який передбачає 13 типів сталевих будівель, що можуть бути адаптовані до різних умов і обставин: житлових будинків, шкіл, дитячих садочків, лікарень, паркінгів, спортивних споруд і підземних укриттів.

 

Теги: #італія #відновлення #метінвест

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