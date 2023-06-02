На Херсонщині розробили план дій у разі вчинення РФ терактів - голова ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю, 2 червня, провів засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

"На порядку денному два питання, пов'язані з можливими терактами, до яких може вдатися РФ, аби зупинити Збройні сили України. Розроблений план дій на випадок НС", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він закликав жителів Херсону зберігати спокій, не піддаватися на провокації ворога і стежити тільки за офіційною інформацією.