Події

18:37 02.06.2023

На Херсонщині розробили план дій у разі вчинення РФ терактів - голова ОВА

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На Херсонщині розробили план дій у разі вчинення РФ терактів - голова ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю, 2 червня, провів засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

"На порядку денному два питання, пов'язані з можливими терактами, до яких може вдатися РФ, аби зупинити Збройні сили України. Розроблений план дій на випадок НС", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він закликав жителів Херсону зберігати спокій, не піддаватися на провокації ворога і стежити тільки за офіційною інформацією.

 

Теги: #херсонська_область

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