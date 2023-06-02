Створення коаліції Patriot обговорюється з учасниками "авіаційної" коаліції - Зеленський

Створення коаліції Patriot обговорювалося в Кишиневі в четвер із тими країнами, які входять до т.зв. авіаційної коаліції, сказав президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Естонії у п'ятницю в Києві на пресконференції.

"Я приїхав із цією ініціативою. В нас були дуже важливі розмови з Німеччиною, Данією, Нідерландами. Я говорив переважно з країнами, з якими ми говорили про "авіаційну коаліцію". Нам точно це треба. Ми вже бачимо, без якої кількості Patriot нам буде складно", - сказав він, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

"Наше завдання - не 70, 75 відсотків ураження, а 100 відсотків. Так, це амбітна мета, вона дуже непроста", - визнав Зеленський.

Водночас він наголосив на важливості запобігти обходу санкцій. "Є держави у світі та в Європі, які, хочуть чи ні, допомагають обходити санкції. Я почну публічно боротися з тими, хто дає можливість обходити санкції, тому що це дозволяє збільшити виробництво ракет", - сказав президент.

"Боротьба з обходом санкцій теж входить до завдання цієї коаліції", - зазначив він.