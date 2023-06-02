Події

14:53 02.06.2023

Створення коаліції Patriot обговорюється з учасниками "авіаційної" коаліції - Зеленський

1 хв читати
Створення коаліції Patriot обговорюється з учасниками "авіаційної" коаліції - Зеленський

Створення коаліції Patriot обговорювалося в Кишиневі в четвер із тими країнами, які входять до т.зв. авіаційної коаліції, сказав президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Естонії у п'ятницю в Києві на пресконференції.

"Я приїхав із цією ініціативою. В нас були дуже важливі розмови з Німеччиною, Данією, Нідерландами. Я говорив переважно з країнами, з якими ми говорили про "авіаційну коаліцію". Нам точно це треба. Ми вже бачимо, без якої кількості Patriot нам буде складно", - сказав він, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

"Наше завдання - не 70, 75 відсотків ураження, а 100 відсотків. Так, це амбітна мета, вона дуже непроста", - визнав Зеленський.

Водночас він наголосив на важливості запобігти обходу санкцій. "Є держави у світі та в Європі, які, хочуть чи ні, допомагають обходити санкції. Я почну публічно боротися з тими, хто дає можливість обходити санкції, тому що це дозволяє збільшити виробництво ракет", - сказав президент.

"Боротьба з обходом санкцій теж входить до завдання цієї коаліції", - зазначив він.

Теги: #коаліція #patriot

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 01.06.2023
Нідерланди ведуть переговори про постачання додаткових систем Patriot в Україну

Нідерланди ведуть переговори про постачання додаткових систем Patriot в Україну

18:40 01.06.2023
Декілька прем'єр-міністрів пообіцяли постачання Україні систем Patriot - прем'єр Польщі

Декілька прем'єр-міністрів пообіцяли постачання Україні систем Patriot - прем'єр Польщі

13:37 01.06.2023
Перемогти сучасний терор можуть коаліція Patriot і винищувачів - Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства

Перемогти сучасний терор можуть коаліція Patriot і винищувачів - Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства

19:57 20.05.2023
Єрмак в Японії обговорив із Салліваном коаліцію винищувачів

Єрмак в Японії обговорив із Салліваном коаліцію винищувачів

20:35 19.05.2023
Залужний про розмову з Міллі: Подякував за комплекси Patriot і відзначив їхню ефективну роботу, у пріоритеті - додаткові системи ППО

Залужний про розмову з Міллі: Подякував за комплекси Patriot і відзначив їхню ефективну роботу, у пріоритеті - додаткові системи ППО

21:44 18.05.2023
Пентагон: Пошкоджений в Україні Patriot знову функціонує

Пентагон: Пошкоджений в Україні Patriot знову функціонує

00:44 18.05.2023
Влада США стверджує, що ЗРК Patriot в Україні постраждав "мінімально" внаслідок ракетного удару РФ

Влада США стверджує, що ЗРК Patriot в Україні постраждав "мінімально" внаслідок ракетного удару РФ

18:08 17.05.2023
Система Patriot у Києві в робочому стані, її радіолокаційна складова не постраждала - ЗМІ

Система Patriot у Києві в робочому стані, її радіолокаційна складова не постраждала - ЗМІ

10:06 17.05.2023
Знищити ЗРК Patriot якимось "Кинджалом" неможливо

Знищити ЗРК Patriot якимось "Кинджалом" неможливо

23:52 16.05.2023
Для створення широкої авіаційної коаліції із закупівлі винищувачів для України немає перешкод

Для створення широкої авіаційної коаліції із закупівлі винищувачів для України немає перешкод

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Естонії прибув до України, повідомив Зеленський

Зеленський провів чергове засідання Ставки, дав доручення щодо ревізії укриттів у всій країні

Чотирьох блогерів, які оприлюднювали роботу ППО, узято під цілодобовий домашній арешт - прокуратура

Доступ до укриттів має бути цілодобовим, до контролю залучено поліцію та громадськість - мер Києва

Повітряні сили: Минулої ночі знищено всі цілі - 15 ракет і 21 ударний дрон

ОСТАННЄ

Президенти України та Естонії домовилися про розмінування територій, обговорили створення оборонних виробництв

Кличко: Понад 450 киян із вадами слуху отримали смарт-годинники, які дадуть їм змогу вчасно реагувати на повітряну тривогу

Президент Естонії прибув до України, повідомив Зеленський

Житель Харківщини, скориставшись необачністю коханої, привласнив понад мільйон гривень з її рахунку

МЗС України у відповідь на заяву Орбана: Мирні переговори можуть бути можливі лише після повного виведення російських військ

Зеленський провів чергове засідання Ставки, дав доручення щодо ревізії укриттів у всій країні

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася офлайн-карта укриттів - КМДА

Чотирьох блогерів, які оприлюднювали роботу ППО, узято під цілодобовий домашній арешт - прокуратура

Противник активізувався на лимансько-куп'янському напрямку, за добу завдав 632 артилерійських ударів - Череватий

На бахмутському напрямку за добу 107 окупантів знищено, 126 дістали поранень, ворог продовжує ротаційні заходи - Череватий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА