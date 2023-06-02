МЗС України у відповідь на заяву Орбана: Мирні переговори можуть бути можливі лише після повного виведення російських військ

Речник МЗС України Олег Ніколенко, у відповідь на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про необхідність припинення вогню і початку мирних переговорів із РФ до початку українського контрнаступу, наголосив, що мирні переговори можуть бути можливими лише після повного виведення російських військ із території України.

"Українська сторона чітко окреслила свою позицію: мирні переговори можуть бути можливі лише після повного виведення російських військ із території України. Припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть Росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014-2022 років. Ба більше, щоденні російські ракетні атаки та атаки дронами по українських містах доводять, що в Москві не розглядають інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну", - написав Ніколенко у фейсбуці у п'ятницю.

У МЗС наголосили, що "водночас взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром у ЄС, який виступає за мир".

"Щоб полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати діяти. Приміром, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну і повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність у ЄС", - закликали у відомстві.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 червня виступив за припинення вогню і мирні переговори України та Росії до початку українського контрнаступу. Про це він заявив в інтерв'ю державному радіо, повідомляє угорський новинний портал Telex.

Орбан сказав, що українці готують контрнаступ, який "є справою українців". Але, за його словами, як "людина з півторарічним військовим досвідом" він "чудово знає", що атакуюча сторона зазнає втричі більших втрат, ніж та, що обороняється. Крім того, Орбан поскаржився, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром у ЄС, який виступає за мир, але, сказав він, "якщо ти угорець, ти маєш відстоювати те, що правильно".