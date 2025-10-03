ХАМАС заявив про готовність звільнити ізраїльських заручників та обговорити план Трампа - ЗМІ

ХАМАС заявив про готовність звільнити всіх заручників для досягнення постійного припинення вогню в Газі та передати управління сектором палестинському органу, що складатиметься з незалежних діячів, повідомив журналіст видання Axios Барак Равід у соцмережі Х.

У своїй заяві ХАМАС зазначив, що вони високо цінують ініціативу Трампа. "Ми цінуємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни".

"Ми згодні звільнити всіх заручників для досягнення постійного припинення вогню", - зазначено в повідомленні.

Крім того, ХАМАС наголосив на готовності негайно почати переговори для обговорення деталей та передати управління сектором Газа незалежним палестинським структурам. "Ми готові негайно вступити в переговори для обговорення деталей. Ми згодні передати управління сектором Газа палестинському органу, що складається з незалежних/неафілійованих діячів", – додали в заяві.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп дав руху ХАМАС час до 5 жовтня, щоб звільнити заручників, а також закликав мирних палестинців покинути місто Газа.

"Відпустіть всіх заручників, віддайте тіла загиблих! Угода з ХАМАС має бути досягнута до неділі, до шостої години вечора за часом Вашингтона (23.00 кч). До угоди вже приєдналися всі країни! Якщо ця остання пропозиція не буде прийнята, проти ХАМАС почнеться неймовірне пекло", - написав він у п'ятницю в соцмережі Truth Social.

Джерело: https://x.com/barakravid/status/1974199303091503393?s=46