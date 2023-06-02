Противник активізувався на лимансько-куп'янському напрямку, за добу завдав 632 артилерійських ударів - Череватий

На лимансько-куп'янському напрямку ворог завдав за добу 632 артилерійських ударів по українських позиціях, було знищено 58 окупантів, 94 поранено, двоє потрапили в полон, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

Як зазначив Череватий в ефірі національного телемарафону, ворог активізувався на лимансько-куп'янському напрямку - за добу відбулося 11 бойових зіткнень.

"632 артилерійські удари. Ми відбили всі атаки ворога, завдали йому втрат. 58 окупантів знищено, 94 поранено, двоє потрапили в полон", - сказав Череватий.

Також знищено сім танків, з яких два - Т-70 і п'ять Т-72, два міномети, протитанкову гармату "Рапіра", дрон-камікадзе "Ланцет", 11 автомобілів.

Речник зазначив, що ворог уже протягом тривалого часу намагається здійснювати атаки на цій ділянці фронту, що закінчується для нього втратами в техніці й особовому складі.

Череватий додав, що "великий наступ" росіян по суті звівся до спроб вести атакувальні дії на двох напрямках - бахмутському та лимансько-куп'янському.

"На куп'янсько-лиманському напрямку, незважаючи на постійні спроби атакувати, жодних суттєвих просувань чи досягнень вони (окупанти - ІФ-У) не досягли, а зазнали потужних втрат. І все це зводиться до головного - виснаження ворога і побиття його потенціалу - як військового, так і морального", - наголосив речник ЗСУ.