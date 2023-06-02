Роботу над комюніке саміту НАТО у Вільнюсі щодо України не закінчено - Чернєв

Роботу над формулюванням тексту фінального комюніке саміту НАТО у Вільнюсі щодо України не завершено, заявив голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Наскільки мені відомо, що відбувається в кулуарах штаб-квартири НАТО. Немає поки що формулювання фінального, як комюніке саміту, щодо України. Тому що немає узгодженої єдиної позиції щодо того, що треба запропонувати Україні на цьому саміті", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За його словами, наразі "триває робота над формулюваннями: або це буде запрошення з якимсь відтермінуванням, або це буде конкретна дорожня карта, як ми маємо рухатися".

Народний депутат наголосив, що на саміті НАТО буде оголошено про новий пакет допомоги Україні.

"Я думаю, що там точно буде оголошено про трансформацію комісії НАТО в Раду НАТО, що дає нам більше інституційних можливостей. Тому що комісія - це верхньорівневий орган. Рада має під собою вже підрозділи..., які займаються інтеграційними процесами, технічними. Щоб ми до закінчення війни максимально технічно інтегрувалися і щоб залишилося ухвалити винятково тільки політичне рішення нашою 31 країною-партнером", - зазначив Чернєв.

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).