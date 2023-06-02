Верещук: Необхідно визначитися з вишами, які пріоритетно готуватимуть кадровий резерв для деокупованих територій

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошує на необхідності визначитися з вишами, які пріоритетно готуватимуть кадровий резерв для деокупованих територій.

"На нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук обговорювали питання кадрів для деокупованих територій. Зокрема, для освітньої та медичної галузей. Також обговорили кадровий резерв працівників для держустанов", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Зазначається, що Верещук наголосила на необхідності визначитися з вишами, які пріоритетно готуватимуть кадровий резерв, а також зауважила, що насамперед потрібно орієнтуватися на керівні кадри, оскільки саме на цій ланці очікується найбільша потреба.

"Також присутні порушили питання володіння кримськотатарською мовою. Ірина Верещук доручила учасникам наради опрацювати пропозиції щодо цього від усіх зацікавлених відомств", - ідеться в повідомленні.

Крім того, визначено ще завдання - підготовка мотиваційної програми для вчителів, лікарів і всіх, хто поїде працювати на деокуповані території.

"Ці люди мають відчути підтримку від держави. Зокрема, фінансову. Таку позицію підтримують президент і прем'єр-міністр. Бо мотивований кадровий резерв буде головною рушійною силою реінтеграції наших територій", - підсумувала Верещук.

Як повідомлялося, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що існує потреба в 30 тис. вчителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що у владі обговорюється питання формування кадрового резерву педагогічних і науково-педагогічних працівників для деокупованих територій - "Гвардії вчителів".