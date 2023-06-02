Події

09:33 02.06.2023

Ювенальні прокурори: 484 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

1 хв читати
Ювенальні прокурори: 484 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 2 червня 2023 року понад 1476 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 484 дитини загинули і понад 992 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 462, Харківській - 279, Київській - 128, Херсонській - 103, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 74, Чернігівській - 71, Луганській області - 67.

Теги: #прокуратура #діти #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:55 02.06.2023
Унаслідок масованої атаки дронами та ракетами по Київщині двоє травмованих, зокрема дитина - прокуратура

Унаслідок масованої атаки дронами та ракетами по Київщині двоє травмованих, зокрема дитина - прокуратура

17:11 01.06.2023
Кабмін доручив ОВА евакуювати дітей із закладів цілодобового перебування в зоні бойових дій

Кабмін доручив ОВА евакуювати дітей із закладів цілодобового перебування в зоні бойових дій

14:32 01.06.2023
Епіцентр подарував понад 2000 обіймів та подарунків для дітей воїнів

Епіцентр подарував понад 2000 обіймів та подарунків для дітей воїнів

14:04 01.06.2023
Зеленський і фон дер Ляєн закликали Росію припинити депортацію українських дітей

Зеленський і фон дер Ляєн закликали Росію припинити депортацію українських дітей

09:41 01.06.2023
У Києві скасували всі заходи до Дня захисту дітей

У Києві скасували всі заходи до Дня захисту дітей

20:33 31.05.2023
"Метінвест" від початку війни передав захисникам 450 систем резервного живлення, акумуляторів, портативних зарядних пристроїв

"Метінвест" від початку війни передав захисникам 450 систем резервного живлення, акумуляторів, портативних зарядних пристроїв

20:22 31.05.2023
За добу на бахмутському напрямку було два бойові зіткнення

За добу на бахмутському напрямку було два бойові зіткнення

19:27 31.05.2023
Костін: РФ незаконно депортувала понад 19 400 українських дітей

Костін: РФ незаконно депортувала понад 19 400 українських дітей

16:59 31.05.2023
Заарештовано майно ексдепутата Херсонської облради від "ОПЗЖ" на 500 млн грн - Офіс генпрокурора

Заарештовано майно ексдепутата Херсонської облради від "ОПЗЖ" на 500 млн грн - Офіс генпрокурора

16:33 31.05.2023
У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям - Верещук

У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям - Верещук

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: Минулої ночі знищено всі цілі - 15 ракет і 21 ударний дрон

Втрати окупантів під Бахмутом становили щонайменше 60 тис. осіб

За добу ліквідовано 540 окупантів, 15 танків, 27 артилерійських систем, 6 БПЛА і 10 крилатих ракет

У повітряному просторі над Києвом та околицями силами ППО виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу - КМВА

На зустрічі "Рамштайн" ухвалять рішення про механізм підготовки українських пілотів - Зеленський

ОСТАННЄ

Повітряні сили: Минулої ночі знищено всі цілі - 15 ракет і 21 ударний дрон

За добу росіяни 111 разів ударили по Запорізькій області, є загиблий і двоє людей поранені

На Харківщині за добу п’ять постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Петиція із закликом звільнити міністра культури Ткаченка набрала 25 тис. голосів

За добу загинуло двоє жителів Донецької області, 12 людей дістали поранення

Втрати окупантів під Бахмутом становили щонайменше 60 тис. осіб

У Херсонській області 16 людей отримали поранення в результаті обстрілів

На Миколаївщині знищено ворожий ударний БПЛА "Shahed-136"

За добу ліквідовано 540 окупантів, 15 танків, 27 артилерійських систем, 6 БПЛА і 10 крилатих ракет

США запровадили санкції щодо чотирьох компаній у зв'язку з конфліктом у Судані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА