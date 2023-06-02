Ювенальні прокурори: 484 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 2 червня 2023 року понад 1476 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 484 дитини загинули і понад 992 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 462, Харківській - 279, Київській - 128, Херсонській - 103, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 74, Чернігівській - 71, Луганській області - 67.