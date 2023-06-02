Події

08:51 02.06.2023

За добу росіяни 111 разів ударили по Запорізькій області, є загиблий і двоє людей поранені

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Окупанти 111 разів атакували Запорізьку область, під вогнем опинилися 22 міста і села, одна людина загинула і двоє дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в п'ятницю вранці.

"111 ударів завдав ворог по 22 містах і селах області: авіаудари по Новоданилівці та Полтавці, три атаки з БПЛА по Степовому та Кам'янському, 15 обстрілів із РСЗВ по Темирівці, Затишшю, Червоній Криниці, Гуляйполю, Кам'янському, 91 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Оріхову, Преображенці, Червоному, Плавнях, Степногірську, Малинівці та іншим прифронтових населених пунктах", - зазначив він у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі.

Як повідомив голова ОВА, в області є постраждалі, а також руйнування і в житловому секторі.

"Російський снаряд, який влучив у житловий будинок, забрав життя 68-річного жителя Гуляйполя. Крім того, під час обстрілу в Плавнях постраждала родина - 35-річного чоловіка та 60-річну жінку з мінно-вибуховими травмами оперативно доправили до медичного закладу", - зазначив він у зведенні.

Крім того, за даними глави ОВА, додалося 31 руйнування житлового фонду та майна людей.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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