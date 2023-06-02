Петиція із закликом звільнити міністра культури Ткаченка набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля ініціювати звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, цю петицію було подано 7 березня і станом на 2 червня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Просимо прем'єр-міністра України здійснити подання до Верховної Ради України про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Владиславовича Ткаченка, у зв'язку з неналежним виконанням своїх посадових обов'язків", - ідеться в тексті петиції.

Автор петиції заявляє, що перебуваючи на посаді міністра, Ткаченко здійснював керівництво діяльністю міністерства в такий спосіб, що призвів до стагнації в культурній сфері.

Як повідомлялося, депутата Верховної Ради Олександра Ткаченка (фракція "Слуга народу") було призначено міністром культури та інформаційної політики в червні 2020 року. До обрання нардепом був керівником холдингу "1+1", який покинув у серпні 2019 року.