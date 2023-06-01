Події

21:50 01.06.2023

У Києві затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через закрите укриття загинула дитина

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У Києві затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через закрите укриття загинула дитина

Затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медустанови, де через закрите укриття загинула дитина, повідомляють в Офісі Генерального прокурора України в четвер увечері.

"У межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття правоохоронцями  у порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох осіб - першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця", - ідеться в телеграм-каналі Офісу генпрокурора.

Зазначається, що наразі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва трьом затриманим посадовцям готується повідомлення про підозру за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч.2 ст.367 КК України), а охоронцю - за фактом залишення в небезпеці, що призвело до смерті (ч.3 ст.135 КК України).

Раніше в рамках слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та в медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, інформують в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня російська армія випустила в напрямку Києва десять ракет "Іскандер". Унаслідок цієї атаки загинули троє людей, серед них дитина. Це сталося тоді, коли вони намагалися потрапити в укриття поліклініки, але їм не відкрили. Столична прокуратура проводить слідчі дії через загибель людей поблизу медзакладу в Києві внаслідок російської атаки вночі 1 червня.

 

 

 

Теги: #київ #укриття #розслідування #обстріл

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