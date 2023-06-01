Події

21:03 01.06.2023

ООН: РФ обмежила реєстрацію суден у рамках "зернової угоди" через ситуацію з експортом аміаку

1 хв читати
ООН: РФ обмежила реєстрацію суден у рамках "зернової угоди" через ситуацію з експортом аміаку

Росія довела до відома Спільного координаційного центру (СКЦ) про дію обмежень на реєстрацію суден, що прямують в український порт Південний, доки не відновиться експорт російського аміаку, повідомив у четвер представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Російська Федерація повідомила СКЦ про обмеження реєстрацій суден у порту Південний через відсутність російського експорту аміаку", - сказав Дюжаррік.

Із 22 травня кількість реєстрацій скоротилася з трьох до двох, зазначив Дюжаррік.

"Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного) і зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства і добрив.

 

 

Теги: #рф #обмеження #аміак #зерновий_коридор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:54 01.06.2023
Зерновий коридор припинив роботу через безпідставну відмову російської сторони - Мінвідновлення

Зерновий коридор припинив роботу через безпідставну відмову російської сторони - Мінвідновлення

08:47 01.06.2023
ЗС України за добу ліквідували 460 окупантів, 14 артсистем і 7 БПЛА

ЗС України за добу ліквідували 460 окупантів, 14 артсистем і 7 БПЛА

07:23 01.06.2023
РФ знову атакувала Україну "Іскандерами", ППО ліквідувала 10 із 10

РФ знову атакувала Україну "Іскандерами", ППО ліквідувала 10 із 10

02:39 01.06.2023
ЗСУ ліквідували російський ударний БпЛА "Ланцет"

ЗСУ ліквідували російський ударний БпЛА "Ланцет"

00:52 01.06.2023
Морські країни після блокади Росією зернового коридору бачать, що може загрожувати їхнім портам

Морські країни після блокади Росією зернового коридору бачать, що може загрожувати їхнім портам

20:22 31.05.2023
За добу на бахмутському напрямку було два бойові зіткнення

За добу на бахмутському напрямку було два бойові зіткнення

22:13 30.05.2023
Маляр про оголошення РФ в “розшук” Залужного та Сирського: це один із прийомів інформаційної війни

Маляр про оголошення РФ в “розшук” Залужного та Сирського: це один із прийомів інформаційної війни

20:58 30.05.2023
США в середу оголосять про чергові обмеження щодо РФ - Блінкен

США в середу оголосять про чергові обмеження щодо РФ - Блінкен

00:55 30.05.2023
У Чорному морі окупанти продовжують тримати напоготові "Калібри" - ОК "Південь"

У Чорному морі окупанти продовжують тримати напоготові "Калібри" - ОК "Південь"

22:02 29.05.2023
Росія не буде вести переговори, а намагатиметься виграти війну - Боррель

Росія не буде вести переговори, а намагатиметься виграти війну - Боррель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Готуємо оборонні та політичні рішення на шляху в ЄС і НАТО - Зеленський

Зеленський закликав не допускати закриття укриттів під час обстрілів

У Києві затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через закрите укриття загинула дитина

Польща допоможе Україні підготувати пілотів для літаків F-16

Законне місце України - у НАТО, заявив прем'єр Великої Британії Сунак

ОСТАННЄ

Готуємо оборонні та політичні рішення на шляху в ЄС і НАТО - Зеленський

Зеленський закликав не допускати закриття укриттів під час обстрілів

У Києві затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через закрите укриття загинула дитина

Нідерланди мають намір закупити десятки танків Leopard 1 для України

Російські війська упродовж дня вісім разів обстріляли Чернігівську та Сумську області

Зеленський у Кишиневі провів зустріч із президентом Чорногорії, подякував за підтримку

Польща допоможе Україні підготувати пілотів для літаків F-16

Зеленський і Макрон підтвердили свою домовленість допомогти захистити українців від російських ударів шляхом підтримки можливостей ППО

Охоронець поліклініки, де люди не могли потрапити до укриття, був тверезий

Президент Румунії підтримує майбутнє України в НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА