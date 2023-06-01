ООН: РФ обмежила реєстрацію суден у рамках "зернової угоди" через ситуацію з експортом аміаку

Росія довела до відома Спільного координаційного центру (СКЦ) про дію обмежень на реєстрацію суден, що прямують в український порт Південний, доки не відновиться експорт російського аміаку, повідомив у четвер представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Російська Федерація повідомила СКЦ про обмеження реєстрацій суден у порту Південний через відсутність російського експорту аміаку", - сказав Дюжаррік.

Із 22 травня кількість реєстрацій скоротилася з трьох до двох, зазначив Дюжаррік.

"Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного) і зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства і добрив.