Ткаченко анонсував удосконалення механізму обрання керівників національних культурних закладів

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував удосконалення законодавства щодо обрання керівників національних культурних інституцій та громадське обговорення з цього питання.

"Впроваджувати європейські практики та слідувати лише нормам закону. Плануємо вдосконалити законодавство щодо обрання керівників національних закладів та розпочати щодо цього громадське обговорення. До прикладу: в країнах ЄС керівники призначаються терміном на 4-5 років і часто тільки на 2 каденції. Таким чином, заклади отримують нове дихання, відбувається ротація кадрів між інституціями", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, такі керівники мають обиратися в законний спосіб через конкурс.

"Провести їх також плануємо ближчими місяцями по всіх закладах, де у керівників закінчились контракти", - зазначив він.