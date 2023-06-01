Події

20:24 01.06.2023

Ткаченко анонсував удосконалення механізму обрання керівників національних культурних закладів

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Ткаченко анонсував удосконалення механізму обрання керівників національних культурних закладів

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував удосконалення законодавства щодо обрання керівників національних культурних інституцій та громадське обговорення з цього питання.

"Впроваджувати європейські практики та слідувати лише нормам закону. Плануємо вдосконалити законодавство щодо обрання керівників національних закладів та розпочати щодо цього громадське обговорення. До прикладу: в країнах ЄС керівники призначаються терміном на 4-5 років і часто тільки на 2 каденції. Таким чином, заклади отримують нове дихання, відбувається ротація кадрів між інституціями", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, такі керівники мають обиратися в законний спосіб через конкурс.

"Провести їх також плануємо ближчими місяцями по всіх закладах, де у керівників закінчились контракти", - зазначив він.

 

Теги: #культура #керівництво #обрання

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