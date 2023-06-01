Голова КМВА доручив здійснити перевірки укриттів у столиці із залученням поліції, ДСНС і Муніципальної охорони

Керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко доручив здійснити повну перевірку всіх столичних укриттів, повідомляє пресслужба КМВА в телеграм-каналі.

"Я як начальник Київської міської військової адміністрації доручив, аби увесь процес розслідування був максимально відкритим для ЗМІ і суспільства, тому КМВА, Національна поліція, представники Муніципальної охорони та інші силові структури оперативно і достовірно інформуватимуть ЗМІ щодо перебігу слідства. Ми не повернемо життя загиблим, але ми можемо зараз зробити усе належне, аби такі трагедії більше не повторювалися", - заявив Попко, коментуючи загибель мирних жителів біля укриття в Деснянському районі Києва.

Він також доручив головам районних державних адміністрацій забезпечити роботу укриттів цивільного захисту всіх типів у цілодобовому відкритому режимі, попередити балансоутримувачів про особисту відповідальність за недопущення населення до укриттів цивільного захисту, а також здійснити перевірки роботи цих об'єктів із залученням Головного управління Національної поліції в м. Києві, Головного управління ДСНС у м. Києві та КО "Муніципальна охорона".

"Трагедія із загиблими під час ракетного обстрілу - це відповідальність влади на усіх рівнях - від керівника міста до голів району. Тому, ніхто - ні я, ні жоден інший керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати із себе відповідальність до завершення слідчих дій. Задача щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилася неодноразово. Чому вона не була виконана у даному випадку – розслідує СБУ, прокуратура та Національна поліція", - наголосив Попко.

Він нагадав, що смерть дитини і двох жінок сталася внаслідок падіння уламків у ніч на четвер у Деснянському районі Києва.

"Усі вони перебували якраз перед укриттям. Що стало причиною трагедії – закриті двері входу в поліклініку, де розташоване укриття, чи фатальний збіг обставин і люди просто не встигли добігти до сховища – відповіді на це питання дасть слідство. За підсумками якого винні мають бути покарані", - наголосив голова КМВА.

Як повідомлялося, біля 02:45 1 червня окупанти продовжили серію атак на Київ. Противник атакував балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 із 10 випущених ракет, проте внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули двоє жінок і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого бомбосховища. Дістали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці. Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через ненадання доступу до укриття в поліклініці. Слідство ведуть за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.