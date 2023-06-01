Україні потрібні запрошення до НАТО та ЄС поточного року - Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні в поточному році потрібні запрошення до НАТО і ЄС, а також гарантії безпеки на шляху до НАТО.

"Улітку - у Вільнюсі, на саміті НАТО, - потрібне чітке запрошення України до членства, потрібні гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО. Восени - щодо нашого вступу до ЄС - потрібне чітке позитивне рішення", - сказав він у четвер, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти в Кишиневі.

Позитивні рішення для України, сказав президент, будуть позитивними рішеннями для всіх. "Основа безпеки. Очевидно, для Молдови. У довгостроковій перспективі - для Грузії. Не сумніваюся, що з часом - і для Білорусі", - зазначив Зеленський.

За його словами, "Росія боїться НАТО і намагається поглинути тільки тих, хто перебуває поза спільним безпековим простором. Росія намагається залишити "заморожену" війну на території сусідів, якщо не поглине всю сусідню країну".

"Наприклад, чому російський контингент усе ще в Придністров'ї? Кремлю це потрібно тільки для того, щоб одного разу розморозити атаку на Молдову. Як довго Європа буде це терпіти? Цьому питанню вже понад тридцять років. І варто відповісти. На нашому континенті не має бути місця ні "замороженій", ні гарячій війні!" - заявив президент.

"Кожна європейська країна, яка межує з Росією і яка не хоче, щоб Росія її розірвала, має бути повноправним членом ЄС і НАТО. І є тільки дві альтернативи цьому - або відкрита війна, або повзуча російська окупація", - заявив він.

"Ми бачимо, що відбувається в Білорусі. Ми бачимо, що відбувається в Грузії. Ми бачимо, як ці народи втягуються, хоча й по-різному, в один і той самий стан беззаконня. Але що вони бачать? Якщо навіть українці, які кров'ю доводять нашу прихильність свободі та цінностям єдиної Європи, ще не почули чіткої ствердної відповіді щодо вступу до ЄС і НАТО, сподівання інших стають абсолютно невловимими", - зазначив президент.

"Подумайте про це розчарування - розчарування і наших солдатів, які борються за свободу, і тих народів, для яких наша боротьба в Україні є їх надією. Цей рік - для рішень", - заявив Зеленський.