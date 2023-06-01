В Україні в найближчі дві доби короткочасні дощі, місцями грози

У п'ятницю, 2 червня, у Криму та Приазов'ї України місцями можливий невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території вночі без опадів. Удень у західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°. Удень 23-28°, на крайньому заході країни 19-24°.

У Києві в ніч на п'ятницю без опадів, у другій половині дня короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 2 червня в Києві було зафіксовано в 1921 році, вона становила 33,3°, найнижчу вночі - 3,9° у 1963 році.

У суботу, 3 червня, в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в південно-східній частині, більшості західних областей, а вдень у західних, північних та Вінницькій областях без опадів.

Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с, удень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, у західних і північних областях 5-10°. Удень 19-24°.

У Києві в ніч на суботу короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.