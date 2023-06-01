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11:38 01.06.2023

Голови РДА відповідальні за доступність та обладнання укриттів - Кличко

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Голови РДА відповідальні за доступність та обладнання укриттів - Кличко

Усі голови районних державних адміністрацій (РДА) Києва отримали доручення ще раз перевірити всі укриття, нанесені на карту укриттів столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, і глави районів. Голови РДА відповідальні за доступ і облаштування укриттів, які нанесені на мапу укриттів столиці. Щодо Деснянського району - у школі поруч із поліклінікою укриття було відкритим, і в ньому були люди. Всі глави районів отримали доручення ще раз перевірити всі укриття", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що міська влада звернулася до патрульної поліції по допомогу з контролем роботи укриттів у нічний час.

"Об'їжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста, і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам", - пояснив Кличко.

Як повідомлялося, близько 2:45 1 червня окупанти продовжили серію атак на Київ. Противник атакував балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 із 10 випущених ракет, проте внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинуло двоє жінок і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до зачиненого бомбосховища. Дістали поранень іще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці, також пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження у зв'язку з ненаданням доступу до укриття в поліклініці. Слідство проводиться за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Теги: #київ #укриття #перевірки

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