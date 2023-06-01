У Києві без гарячої води внаслідок ракетної атаки РФ залишилися 64 будинки

У Києві призупинено гаряче водопостачання для 64 житлових будинків через пошкодження трубопроводів у Дніпровському районі внаслідок ракетної атаки РФ, повідомила міська адміністрація.

"У результаті чергової повітряної атаки вночі було пошкоджено магістральний подавальний і зворотний трубопроводи діаметром 400 мм у Дніпровському районі. Одразу після дозволу ДСНС КП "Київтеплоенерго" локалізувало місце пошкодження та розпочало підготовку до аварійних робіт", - повідомляється у телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації.