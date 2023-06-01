Ворог зранку знову обстріляв Марганецьку громаду

У Марганецькій громаді Дніпропетровської області ранок розпочався з обстрілу з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської області ОДА Сергій Лисак.

"Ніч у Дніпропетровській області пройшла без обстрілів. Але вже вранці ворог знову взявся за своє. На Марганецьку громаду Нікопольського району агресор спрямував важку артилерію", - написав він у телеграм-каналі. Лисак зазначив, що ворог випустив близько двох десятків снарядів.

Наслідки атаки уточнюють.