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07:57 01.06.2023

Словенія запросила українських бджолярів узяти участь у тендерах на закупівлю обладнання, сот і закладку медоносних плантацій

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Словенія запросила українських бджолярів узяти участь у тендерах на закупівлю обладнання, сот і закладку медоносних плантацій

Словенія в рамках святкування Всесвітнього Дня бджіл оголосила про проведення трьох державних тендерів, до участі в яких запросила також українські підприємства й інститути, що працюють у галузі бджільництва, повідомило Міністерство агрополітики і продовольства з посиланням на інформацію посольства України в Словенії.

У документі, наявному в розпорядженні "Інтерфакс-Україна", зокрема, повідомляється про початок публічного конкурсу на субвенційне співфінансування закупівлі обладнання для бджільництва у 2023 році. Сума грантів, призначених для реалізації цього тендера, становить майже EUR204тис.

Також, Словенія має намір підтримати проєкти з вирощування медоносних рослин, висаджених для потреб бджолярів, які прагнуть створити медоносну базу для бджіл і забезпечити їхній раціон на максимально тривалий вегетаційний період. Сума грантів за тендером цього напряму - близько EUR49 тис.

Оголошено також тендер на отримання співфінансування для закупівлі та/або виробництва сертифікованих сот. Сума грантів - до EUR273,4 тис.

Термін подання електронних заявок через онлайн-застосунок розпочинається 29 травня 2023 року і триватиме до 31 липня 2023 року.

Більш детально з умовами тендеру можна ознайомитися за посиланням https://www.gov.si/novice/2023-05-08-objavljeni-3-jr-o-izvajanju-intervencij-v-sektorju-cebelarskih-proizvodov/

Крім того, посол України в Словенії Анатолій Таран повідомив, що під час святкування Всесвітнього Дня бджіл відбулося нагородження найкращих стартапів у сфері бджільництва. Серед 12 проєктів-фіналістів із восьми країн, два проєкти з України: НВО "Асоціація бджолярів України" та доктора наук Р. Двикалюка, які презентували технології переробки прополісу.

 

Теги: #словенія #тендери #бджолярі

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