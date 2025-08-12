Європейська асоціація бджолярів намагається заблокувати збільшення безмитного імпорту меду з України

Фото: https://www.sta.si/

Європейська асоціація бджолярів (European Beekeeping Association, EBA, штаб-квартира у Словенії) протестує проти попередньо узгодженого рішення Європейської комісії збільшити квоту на безмитний імпорт меду з України з 6 тис. тонн до 35 тис. тонн на рік та закликає відкласти його до впровадження більш надійних, на її думку, систем контролю якості меду.

Відповідний лист EBA направила до Європейської комісії, повідомляє словенський ресурс STA.

На думку асоціації, європейський ринок меду у даний час стикається зі зростаючою конкуренцією з боку дешевого імпортного меду, часто сумнівної якості та неясного походження за відсутності ефективних механізмів контролю.

У листі, зокрема, EBA вказала на низку законодавчих прогалин, що дозволяють фальсифікувати мед. Особливе занепокоєння європейських бджолярів викликають недостатній прикордонний контроль, слабка простежуваність та відсутність єдиних методів перевірки справжності меду на рівні ЄС.

Асоціація підтримує допомогу Україні, але попереджає, що будь-яка нова торговельна угода має також враховувати інтереси європейських фермерів, особливо у чутливому секторі бджільництва, - йдеться у листі EBA до Європейської комісії.

EBA була заснована у лютому 2024 року. За даними на її сайті, наразі об’єднує 55 організацій з 30 країн, які представляють більше 414 тис. бджолярів. Членом асоціації також зазначена Спілка пасічників України.