Окупанти здійснили десять обстрілів прикордонних громад Сумської області, є руйнування

Окупанти протягом дня здійснили 10 обстрілів прикордонних громад Сумщини, внаслідок чого є руйнування, повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 42 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманьська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигінська та Юнаківська громади", - йдеться у повідомленні.

Територією Краснопільської громади ворог здійснив артилерійські обстріли – пролунало 12 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів вибито вікна у двоповерховому будинку, пошкоджено складські приміщення фермерського господарства та 5 цивільних транспортних засобів.

Внаслідок ще одного артобстрілу – було пошкоджено водонапірну вежу.

По Великописарівській громаді було здійснено мінометні обстріли – зафіксовано 7 вибухів та артобстріли (САУ) – пролунало 4 вибухи.

В Есманській громаді був мінометний обстріл, зафіксовано 6 вибухів.

По Середино-Будській громаді було здійснено мінометний обстріл, пролунало 2 вибухи.

У Юнаківській громаді було зафіксовано мінометний обстріл – пролунало 3 вибухи.