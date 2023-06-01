Події

07:20 01.06.2023

Окупанти продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу

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Окупанти продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу

Російські окупанти продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Не дивлячись на численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів, окупанти продовжують перетворювати тимчасово захоплений Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, завод "Нестандартного обладнання та трубопроводів" загарбники використовують для ремонту військової техніки, а завод "Спеціальних конструкцій" і "Домобудівний комбінат" окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів.

Як повідомлялося, Запорізьку АЕС не слід використовувати як сховище або базу для зберігання важкого озброєння (тобто РСЗВ, артилерійських систем і боєприпасів, танків) або військовослужбовців, яких можна використати для нападу з території станції, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

 

 

 

Теги: #енергодар #військова_база #окупанти

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