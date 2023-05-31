Події

19:31 31.05.2023

У "Дії" впроваджено можливість вносити зміни в повідомлення на основі будпаспорта

1 хв читати
У "Дії" впроваджено можливість вносити зміни в повідомлення на основі будпаспорта

На порталі "Дія" модернізували три найпопулярніші будівельні послуги завдяки запровадженню можливості редагувати вже подані повідомлення на основі будпаспорта, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ви можете редагувати надіслане повідомлення та подавати заяву ще швидше. Тепер більшість даних підтягується автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Це зменшує кількість відмов від органів контролю та мінімізує технічні помилки", - зазначив він у фейсбуці в середу.

Серед оновлених послуг, зокрема: подання повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта та повідомлення про зміну даних у зареєстрованому повідомленні; видача будпаспорта та внесення змін до виданого документа, подання декларації про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будпаспорта.

При цьому зазначається, що майже 40% усіх заяв на порталі "Дія" на отримання послуг із будівництва були пов'язані саме з будівельним паспортом.

Будпаспорт визначає вимоги до розміщення та будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових і дачних будинків не вище двох поверхів із площею до 500 кв. м, а також господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

Модернізацію функціоналу "Дії" Мінцифри здійснило у співпраці з Міністерством розвитку громад, територій і за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

 

Теги: #модернізація #дія #будпаспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:09 24.05.2023
Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту застосунку "Дія"

Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту застосунку "Дія"

12:21 16.05.2023
Право на отримання компенсації за зруйноване житло підтверджено лише у третини мешканців Маріуполя, які подали заявки в "Дію"

Право на отримання компенсації за зруйноване житло підтверджено лише у третини мешканців Маріуполя, які подали заявки в "Дію"

13:01 10.05.2023
Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

11:15 02.05.2023
Очільник МВС: У вересні плануємо перевести купівлю-продаж автомобілів у "Дію", зареєструвати авто в салоні можна буде вже в червні

Очільник МВС: У вересні плануємо перевести купівлю-продаж автомобілів у "Дію", зареєструвати авто в салоні можна буде вже в червні

15:23 24.04.2023
Виписку про несудимість тепер можна отримати онлайн - через застосунок "Дія"

Виписку про несудимість тепер можна отримати онлайн - через застосунок "Дія"

07:26 22.04.2023
Чехія на "Рамштайні" запропонувала розширити програму модернізації танків Т-72 для України

Чехія на "Рамштайні" запропонувала розширити програму модернізації танків Т-72 для України

19:03 21.04.2023
Сервіс із компенсацій за пошкоджене війною житло "єВідновлення" запрацює в "Дії" з 10 травня - Шмигаль

Сервіс із компенсацій за пошкоджене війною житло "єВідновлення" запрацює в "Дії" з 10 травня - Шмигаль

02:41 15.04.2023
Пентагон виділить Україні понад $215 млн на модернізацію виробництва Javelin та Stinger

Пентагон виділить Україні понад $215 млн на модернізацію виробництва Javelin та Stinger

13:42 03.04.2023
У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

07:51 16.03.2023
Nemiroff завершить модернізацію Немирівського спиртзаводу у 2024 році, має намір збільшити частку експорту до 70%

Nemiroff завершить модернізацію Немирівського спиртзаводу у 2024 році, має намір збільшити частку експорту до 70%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів в Одесі виїзне засідання Ставки

Існує потреба в 30 тис. учителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей - Лісовий

У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям - Верещук

Зеленський призначив голову Одеської ОВА

Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

ОСТАННЄ

Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям і медикам у госпіталі в Одеській області

"Метінвест" від початку війни передав захисникам 450 систем резервного живлення, акумуляторів, портативних зарядних пристроїв

За добу на бахмутському напрямку було два бойові зіткнення

Російські окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду в Дніпропетровській області

Російські війська обстріляли селище в Білозерському районі Херсонської області, загинула людина

Норвегія надасть Україні допомогу на суму 75 млрд норвезьких крон протягом п'яти років

Костін: РФ незаконно депортувала понад 19 400 українських дітей

Зеленський провів в Одесі виїзне засідання Ставки

Протягом доби ворог завдав двох ракетних і 22 авіаударів, здійснив близько 20 обстрілів із РСЗВ

Росіяни намагаються залучити до регулярних військ ув'язнених, але зробити з них те, що у ПВК "Вагнер", не вдається - Маляр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА