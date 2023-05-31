Маляр про ситуацію на бахмутському напрямку: Обидві сторони посилюються і готуються до продовження боротьби

На бахмутському напрямку ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів і здійснює ротаційні заходи, обидві сторони наразі накопичують сили та готуються до того, що буде продовжено боротьбу, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Щодо бахмутського напрямку, ми фактично з вами зупинилися на тій ситуації, коли більшу частину міста контролює ворог, але під контролем Збройних сил України на сьогодні залишаються околиці міста на південно-західній частині, там деякі об'єкти. І фактично ми контролюємо вхід у саме місто", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону.

Заступниця міністра зазначила, що наступальну активність ворога зараз по суті там зупинено, проте "затишшя" немає.

"Насправді ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, тобто змінює інструменти. Кількість обстрілів порівнянна з тією цифрою, яка була під час найгостріших боїв у Бахмуті", - заявила вона.

Як зазначили в Міноборони, ворог продовжує здійснювати перегрупування і заміну своїх військ - замість "вагнерівців" заходять підрозділи регулярної армії.

"Наші ЗСУ всіляко їм заважають це робити за рахунок того, що навколо Бахмута частину панівних висот ми все-таки зайняли: це дає змогу добряче дошкуляти ворогові й ускладнювати всі завдання, які він намагається зробити", - пояснила заступниця міністра.

У свою чергу українські сили, як наголосила Маляр, виконують важливе завдання, хоча кілька днів як призупинено просування.

"Це не означає, що вони (ЗСУ - ІФ-У) просто стоять: вони виконують інші завдання. Ми не можемо їх оголошувати. Завдання спрямовані на підвищення боєздатності. Здається, що затишшя, але насправді обидві сторони посилюються і готуються до того, що триватиме боротьба. Війна і боротьба за цей напрямок триває", - заявила Маляр.

Також вона зазначила, що окупанти намагаються зайняти проактивну позицію і змусити українські сили перейти в оборону. Заступниця міністра знову наголосила, що наразі обидві сторони накопичують сили та зміцнюються, щоб продовжити боротьбу.

Також Маляр поінформувала, що в ці хвилини тривають бої на куп'янському напрямку.